На ремонт дорог в Гуково дополнительно выделят 20 млн рублей

В городе Гуково на ремонт дорожного полотна дополнительно из областного бюджета выделят 20 млн руб. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

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На ремонт дорог в бюджете города предусмотрели более 62 млн руб., однако этой суммы оказалось недостаточно для проведения всех работ. Из сообщения следует, что на полноценный ямочный ремонт выделят дополнительные средства из бюджета области. Так, в 2025 году в городе приведут в порядок почти 4 км автодорог – по ул. Пархоменко, Герцена, пер. Болгарскому.

Кроме того, в этом году в городе восстановят 10 км линий уличного освещения и займутся решением вопроса с расселенными аварийными домами. Для сноса части ветхих зданий из бюджета региона выделят 44 млн руб.

Мария Хоперская