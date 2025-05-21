В Волгограде отремонтировали пешеходный переход по требованию прокуратуры

В Волгограде МБУ «Южное» отремонтировало надземный пешеходный переход после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что надземный пешеходный переход на ул. им. Льва Толстого мкр. Тулака находится в ненадлежащем техническом состоянии. Надзорное ведомство указало на отсутствие элементов кровли на ряде участков каркаса.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура Советского района внесла представление директору МБУ «Южное» с требованием устранить нарушения. В итоге переход был отремонтирован.

Павел Фролов