СМИ: Сочи и Краснодар не согласились принять «Черноморец» на своих аренах

ФК «Сочи» и «Краснодар» пока не дали согласие предоставить свои арены «Черноморцу» в случае выхода новороссийской команды в Российскую премьер-лигу. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Домашняя площадка «Черноморца», возведенная в 1930 году, не соответствует требованиям для проведения игр РПЛ, утверждает издание. Руководство новороссийского клуба рассматривает возможность модернизации существующей арены или возведения нового спортивного объекта, однако эти планы пока далеки от реализации.

Для выступления в высшем дивизионе «Черноморцу» необходимо проводить матчи на другом стадионе в Краснодарском крае. Критериям РПЛ удовлетворяют только две площадки — домашние арены «Сочи» и «Краснодара».

Пока, как пишет издание, договориться о выступлении на аренах Сочи и Краснодара «Черноморцу» не удалось и «позитивных сигналов по этому вопросу от них не было». Если ситуация не поменяется в лучшую сторону, «Черноморец» не пройдет процедуру лицензирования. С другой стороны, это единственная проблема, отмечает источник.

Вячеслав Рыжков