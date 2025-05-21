На КИФ-2025 планируется подписание более 100 соглашений
Кавказский инвестиционный форум готовится превзойти результаты прошлого года
На Кавказском инвестиционном форуме, который состоится в Минводах с 25 по 27 мая, планируется подписать более 100 соглашений. Это превысит показатель прошлогоднего мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным пресс-службы форума, на КИФ-2024 было заключено 100 договоров на сумму 106,1 млрд руб., включая 7 соглашений с зарубежными компаниями и государственными структурами.
На официальном портале Кавказского инвестиционного форума уже опубликована полная деловая программа и перечень выступающих. Главной темой мероприятия станет «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Деловая программа включает более 50 мероприятий.