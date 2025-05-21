На КИФ-2025 планируется подписание более 100 соглашений

На Кавказском инвестиционном форуме, который состоится в Минводах с 25 по 27 мая, планируется подписать более 100 соглашений. Это превысит показатель прошлогоднего мероприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы форума, на КИФ-2024 было заключено 100 договоров на сумму 106,1 млрд руб., включая 7 соглашений с зарубежными компаниями и государственными структурами.

На официальном портале Кавказского инвестиционного форума уже опубликована полная деловая программа и перечень выступающих. Главной темой мероприятия станет «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Деловая программа включает более 50 мероприятий.

Николай Аксенов