В июне запустят второй еженедельный авиарейс из Челябинска в Минск

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов на второй еженедельный рейс по маршруту Челябинск — Минск. Он начнет курсировать с 22 июня, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства Челябинской области.

Самолеты будут отправлять по пятницам и воскресеньям. В пятницу вылет из Челябинска в 14:40, из Минска — в 17:10. В выходной день вылет из Минска в 2:10, из Челябинска — в 8:15. Время отправления местное.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, решение об увеличении частоты полетов приняли по поручению губернатора Алексея Текслера из-за растущего спроса. Рейс субсидируется из регионального бюджета.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте возобновились субсидируемые полеты из Челябинска в Минск и обратно от компании Red Wings.