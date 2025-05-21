В Крыму завершили процедуру банкротства двух операторов СЭС

Арбитражный суд Республики Крым завершил многолетние процедуры конкурсного производства сразу двух крупных участников рынка солнечной энергетики полуострова — ООО «Бета Солар» и ООО «Альфа Солар», следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Оба предприятия входили в группу компаний, контролируемую через австрийскую Black Sea Renewable Energies GmbH и связанные с ней зарубежные структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Бета Солар» было вынесено 15 мая 2025 года. Днем позже, 16 мая 2025 года, суд также завершил конкурсное производство в отношении ООО «Альфа Солар».

14 ноября 2017 года по заявлению кредитора, компании VTB Capital plc, суд ввел в отношении ООО «Бета Солар» процедуру наблюдения. Размер признанных требований кредитора составил 8,47 млрд руб., из которых более 7,4 млрд руб. — основной долг по кредитному соглашению от 2012 года. В рамках банкротного дела ликвидационная масса не была сформирована, а активы, подлежащие взысканию, отсутствовали.

Процедура банкротства компании «Альфа Солар» длилась более шести лет, наблюдение было введено в ноябре 2017 года по заявлению все той же VTB Capital plc. Требования по кредитному договору составили свыше 8,4 млрд руб. В ходе конкурсного производства также не удалось выявить имущество, способное покрыть задолженности перед кредиторами или расходы самой процедуры.

Обе компании входили в число активов, созданных до 2014 года на территории Крыма с участием иностранного капитала. До воссоединения полуострова с Россией единственным инвестором в солнечную генерацию выступала австрийская Activ Solar GmbH. После 2014 года предприятия были перерегистрированы как российские юридические лица, однако контроль над ними сохранили иностранные владельцы.

Проекты СЭС на полуострове финансировались за счет кредитов Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, а также украинского Ощадбанка. После 2014 года, в связи с переходом на российские тарифы, большинство солнечных станций прекратили обслуживание долгов, что привело к масштабным судебным тяжбам. Только по линии VTB Capital plc совокупный долг составлял около 8,4 млрд руб., Сбербанк заявлял требования на сумму 12,4 млрд руб., а Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) пытался взыскать долги на сумму около $425 млн, или порядка 27 млрд руб.

Богдан Кобец