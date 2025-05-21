Минпросвещения рассказало, как будет оценивать поведение школьников с 1 сентября

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство уже выбрало несколько регионов, в которых планирует апробировать введение оценки за поведение в школах. Предполагается, что апробация начнется с 1 сентября этого года. О каких регионах идет речь, господин Кравцов не сообщил. Слова министра на IV заседании Всероссийского родительского комитета приводит ТАСС.

Господин Кравцов также рассказал, что по итогам обсуждения с педагогами ведомство рассматривает три варианта такой оценки. Первый — зачет/незачет; второй — оценивать поведение по пятибалльной шкале; третий — по трехбалльной шкале (неудовлетворительное поведение, удовлетворительное поведение и образцовое поведение).

О том, что Минпросвещения намерено ввести оценку за поведение уже с 1 сентября, господин Кравцов сообщал в марте этого года. Тогда он указывал, что ведомство «слишком откладывать это решение не будет».

При этом еще летом 2024 года члены Совета по правам человека (СПЧ) жаловались, что школам не хватает механизма оценки поведения учащихся. Необходимость такого нововведения обосновывалась «защитой учителей от неадекватного поведения детей» и «конфликтными ситуациями с родителями». В декабре этот вопрос был поднят на встрече СПЧ с президентом. Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников пересказал жалобы учителей на «безнаказанность» учащихся и предложил оценки за поведение вернуть. В ответ Владимир Путин допустил, что у отмены такой оценки «были какие-то причины», и попросил поэтому «как минимум обсудить» ее возвращение.

Полина Мотызлевская