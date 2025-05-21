Ростовская область экспортировала в Грузию 16,5 тонны говядины и 687 свиней

Из Ростовской области в Грузии за пять дней отправили пять партий мясопродуктов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с Дона экспортировали 16,5 т. говядины и 687 свиней. Эксперты подтвердили, что животные были клинически здоровы и выпущены с территории, где нет заразных и особо опасных болезней Нарушений в законности происхождения экспортируемой продукции не обнаружили.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что экспорт донской молочной и мясной продукции увеличился в 1,7 раза.

Константин Соловьев