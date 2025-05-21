В Тольятти устранивший теракт полицейский попался на взятке

Бывший инспектор ГИБДД Тольятти не смог оспорить приговор за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Самарский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Приговор бывшему полицейскому вынес Центральный районный суд Тольятти в марте текущего года. Ему было назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. руб. Кроме того, бывший инспектор ГИБДД на аналогичный период лишился права занимать должности в силовых структурах.

Адвокат осужденного пытался оспорить приговор. В апелляционной жалобе он просил суд оправдать доверителя и настаивал на том, что силовики спровоцировали его подзащитного получить незаконное вознаграждение.

По версии следствия, преступление было совершено в июле 2024 года. Осужденный, который на тот момент занимал пост командира взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД, «лично получил от физического лица взятку» на сумму 40 тыс. руб. За незаконное вознаграждение он должен был отказаться от составления протокола в отношении нетрезвого водителя. После получения взятки инспектора ГИБДД задержали.

О бывшем силовике известно, что ранее он участвовал в устранении теракта, тушил лесные пожары и неоднократно был призером спортивных соревнований и конкурса профессионального мастерства среди полицейских. Также он был награжден ведомственными наградами.

Георгий Портнов