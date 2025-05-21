Губернатор Ставрополья поручил изменить закон о выплатах за повреждения машин

В Ставрополе 21 мая утром в жилом доме на улице Тухачевского произошел взрыв газа, повредивший 5 квартир и более 20 автомобилей, припаркованных возле дома. Пожар удалось локализовать, троим пострадавшим оказывается медицинская помощь, включая женщину в тяжелом состоянии. Специалисты продолжают обследовать дом, чтобы убедиться в его безопасности для жильцов, а временное размещение организовано для пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании правительства поручил провести выплаты пострадавшим жителям в полном объеме и восстановить дом и остекление соседнего здания в течение двух недель. Кроме того, он обратил внимание на проблему помощи владельцам поврежденных автомобилей. По его словам, на данный момент региональное законодательство не предусматривает таких выплат, что глава региона считает неправильным.

«Сложный вопрос — помощь людям, у которых повреждены автомобили. Пока оказание помощи в таких случаях нашим законодательством не предусмотрено. Считаю, что это неправильно. Будем исправлять. Поручил разработать проект изменений в краевое законодательство»,— сказал Владимир Владимиров (цитата по его Telegram-каналу).

Губернатор попросил мэрию Ставрополя оказать юридическую поддержку владельцам машин, чтобы оценить возможность признания повреждений страховым случаем. Специалисты уже принимают пострадавших автомобилистов, и ведётся работа по определению размера ущерба от обрушившихся обломков дома.