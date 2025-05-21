В Нижегородской области на 78% выросло предложение для любителей избинга
Нижегородская область вошла в число регионов с самой доступной посуточной арендой изб в сельской местности. По данным «Авито Путешествия», средняя стоимость такого жилья для любителей избинга составляет 4,96 тыс. руб.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
За год количество предложений по краткосрочной аренде деревянных домов выросло в Нижегородской области на 78%.
В целом по России предложение по аренде изб выросло в 2,2 раза. При этом спрос на такую аренду вырос в 2,5 раза. Больше всего объектов представлено в Московской области, а самая доступная аренда — в Нижегородской области, Карелии, Саратовской области и Башкортостане.
В среднем по России снять избу на сутки стоит 10,15 руб.