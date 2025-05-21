Глава Минюста предложил приравнять защиту нравственности к необходимой обороне

Защита нравственных ценностей должна стать основанием для освобождения от уголовной ответственности, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. С такой инициативой он выступил в ходе дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сейчас, напомнил министр, Уголовный кодекс предусматривает два основания для освобождения от ответственности: если человек действовал в состоянии крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны. «А если он защищал нравственные ценности? Вот сейчас, когда заходили националисты в Курск, многие местные жители защищали своих близких, свое имущество и, естественно, убивали,— привел пример господин Чуйченко.— Ни у кого же не возникает вопрос, насколько правомерно они убивали? Почему же в обычной ситуации такие вопросы возникают? И мы тем самым находимся в противостоянии, противоречии права и морали. На мой взгляд, мораль и право должны не параллельно идти и не расходиться, а, наоборот, мораль должна быть воплощена в праве».

Сейчас, напомнил Константин Чуйченко, Уголовный кодекс трактует справедливость как соразмерность наказания совершенному деянию, но это не дает ответ на все вопросы. Проблема еще требует обсуждения и реализации в рамках действующего законодательства, однако «мораль должна быть интегрирована в право и не может быть в противоречии с ним, иначе это не будет правом», уверен глава Минюста.

Как Валерий Зорькин на ПМЮФ предложил ввести санкции за оправдание коррупции — в материале «Ъ» «О казнокрадстве либо плохо, либо ничего».

Анастасия Корня