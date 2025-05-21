МИД Армении: Ереван недоволен ОДКБ, но выводы делать пока не нужно

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти недовольны реакцией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на «определенные события». При этом он подчеркнул, что конструктивные обсуждения сотрудничества с Россией в области безопасности продолжаются.

«И также известно, что мы заморозили нашу деятельность в рамках этой организации. Здесь, на этом этапе, каких-то далекоидущих выводов я делать не буду. Но хочу согласиться с министром Лавровым, что наши обсуждения очень конструктивные, непрерывные»,— сказал Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване.

Сергей Лавров, в свою очередь, заметил, что Россия исполняла союзнические обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ, когда появлялась необходимость. Так он ответил на вопрос о том, почему не было реакции на нападение Азербайджана на армянский город Джермук осенью 2022 года. По утверждению господина Лаврова, «реакция последовала незамедлительно»: миссия ОДКБ по установлению фактов выехала на место происшествия. «Я не оспариваю возможность наших армянских друзей высказывать критику в отношении той позиции, которую кто-то занял в тот период,— сказал российский министр.— Критиковать можно, но не критикуют того, кто ничего не делает. Мы как раз старались».

В феврале 2024 года Армения сообщила о заморозке членства страны в ОДКБ, поскольку члены организации, по утверждению Еревана, не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Критика была связана с событиями сентября 2023 года, когда Азербайджан провел военную операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что с юридической точки зрения речь не шла о военной агрессии в отношении члена ОДКБ, поскольку Армения не признала Нагорный Карабах.

Лусине Баласян