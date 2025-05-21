«Премиальный сектор показывает инвестиционную привлекательность и устойчивость»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему вложения в элитное жилье остаются надежным инструментом инвестирования даже на фоне подорожания и экономической неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За динамикой роста цен в сегменте новостроек в целом и в отельных проектах в частности следят многие потенциальные покупатели. У каждого сегмента, конечно, своя динамика, но метры становятся дороже, особенно в высокобюджетном сегменте. По данным экспертов компании NF Group, средняя стоимость квадратного метра первичной элитной жилой недвижимости в столице за 20 лет стала выше более чем в десять раз. 20 лет назад жилой «квадрат» стоил в пределах 190 тыс. руб., теперь — больше 2 млн руб. Несмотря на все кризисы и экономические факторы, сектор показывает инвестиционную привлекательность и устойчивость и подтверждает статус надежного инструмента для сбережения и приумножения личного капитала. Ключевыми драйверами роста эксперты называют трансформацию спроса и адаптацию стратегий девелоперов к новым вызовам.

За всю свою историю развития, безусловно, сектор высокобюджетной недвижимости существенно изменился, тренды и клиентские запросы стали другими, но он всегда оставался притягательным для состоятельных клиентов за счет своей надежности и устойчивости к вызовам внешней среды. Брокеры полагают, что растущая привлекательность новой элитной недвижимости также отражается и в динамике ключевых показателей, например, в некоторые периоды подъема цен клиенты могли даже удвоить свои вложения за счет правильного выбора проекта с долгосрочной инвестиционной отдачей. В дальнейшем на настроение рынка и на цены во многом будут влиять внешнеэкономический фон и ключевые события в мире. Тем не менее вложения в жилые элитные метры даже в условиях неопределенности все еще сохраняют статус качественного инструмента сохранения и защиты капитала.

Светлана Бардина