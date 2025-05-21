В школах Краснодарского края не хватает 828 педагогов

В государственных и муниципальных школах Краснодарского края сохраняется потребность в 828 педагогах. Наиболее востребованы учителя математики (144), иностранных языков (124), русского языка и литературы (119), физики (63) и информатики (47), сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для решения проблемы дефицита педагогических кадров власти развивают сеть профильных психолого-педагогических классов и увеличивают целевой набор на педагогические специальности в вузах и колледжах.

Кроме того, администрация региона предлагает педагогам различные меры социальной поддержки: выплаты до 1 млн руб. на улучшение жилищных условий, премии победителям всероссийских конкурсов профессионального мастерства (350–500 тыс. руб.), вознаграждения педагогам, подготовившим стобалльников по ЕГЭ (100 тыс. руб.), и наставникам победителей всероссийской олимпиады школьников (60–100 тыс. руб.).

Также все учителя к началу учебного года получают выплату в размере 5 тыс. руб. Молодым педагогам в течение трех лет после окончания вуза ежемесячно доплачивают по 3 тыс. руб., а также краевую выплату в 4 тыс. руб. в дополнение к федеральной.

В пресс-службе Head Hutner Юг (hh.ru) отметили, что количество вакансий для учителей, преподавателей и педагогов в Краснодарском крае за первый квартал 2025 года превысило 1,1 тыс., что на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В 2023 году в регионе было размещено 5,2 тыс. вакансий по профилю «Учитель, преподаватель, педагог», а в 2024 году — более 5 тыс. В начале 2025 года наибольшим спросом пользовались учителя начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, а также преподаватели математики.

Работодатели также ищут редких специалистов: педагогов по гитаре и барабанам, преподавателей дизайна, педагогов по хип-хопу, учителей кубановедения и шахмат.

Подробнее — в материале «Учителей вызывают к доске».

Нурий Бзасежев