Учителей вызывают к доске

За первый квартал 2025 года в Краснодарском крае опубликовано более 1,1 тыс. вакансий для учителей, преподавателей и педагогов, что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным краевого минобра, потребность в педагогических кадрах в регионе составляет 828 человек. Эксперты сходятся во мнении, что для решения проблемы дефицита учителей необходим комплекс мер, включая целенаправленную работу по мотивации выпускников педагогических вузов к трудоустройству в школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае за первый квартал 2025 года отмечается рост спроса на педагогические кадры. По данным сервиса HeadHunter Юг, в январе—марте 2025 года в регионе было размещено более 1,1 тыс. вакансий для учителей, преподавателей и педагогов — на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В министерстве образования региона подтвердили высокую потребность в кадрах: на сегодняшний день требуется 828 педагогических работников в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

«В целом, если говорить о профобласти “наука и образование”, то в Краснодарском крае в марте было опубликовано почти 900 предложений, однако это на 4% меньше, чем в том же месяце прошлого года. При этом соискательская активность в регионе в образовательной сфере выросла. В марте разместили или обновили свои резюме в данной профобласти более 7,9 тыс. Кубанцев, и это на 22% больше, чем в аналогичный период 2024 года»,— прокомментировала руководитель hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Директор краснодарской частной начальной школы (ЧОУ НОШ) «Счастливое детство» Ольга Шадрина отмечает, что дефицит учителей в школах и воспитателей в детских садах — одна из самых острых проблем в образовании. По мнению эксперта, для изменения сложившейся ситуации необходим комплекс мероприятий, включая создание педклассов в школах для раннего профессионального ориентирования, работу с родительской общественностью по формированию положительного образа учителя, а также вовлечению выпускников педагогических факультетов в школы.

«Образовательные организации, как частные, так и муниципальные, испытывают кадровый голод. Нехватка специалистов сказывается в первую очередь на нагрузке учителя, которому приходится добавлять себе работы и совмещать должности»,— сказала госпожа Шадрина.

Директор также подчеркивает, что частая причина увольнения преимущественно молодых педагогов — ошибка при выборе профессии. По ее словам, некоторые юные специалисты боятся детей, не могут ими управлять, тяжело переживают неудачи и остро переносят замечания родителей.

Директор частной школы «Скулберри» в Ейске Светлана Резниченко видит проблему в недостатке практических навыков у выпускников педагогических факультетов. Специалист предлагает внедрить систему обязательного прикрепления студентов педагогических вузов к образовательным учреждениям в статусе ассистентов преподавателя начиная с младших курсов, что будет способствовать ранней адаптации к профессиональной среде и развитию ключевых педагогических компетенций.

«Недостаток практической подготовки и малый объем педагогических часов часто негативно влияют на профессиональную адаптацию. Молодые специалисты, не обладая достаточными психолого-педагогическими навыками, нередко отказываются от работы в школах. Перед нами стоит задача — убедить их остаться в профессии, поскольку они получили качественное и необходимое образование»,— резюмировала госпожа Резниченко.

Руководитель учреждения обратила внимание на конкурентные преимущества частных школ в привлечении педагогических кадров. Среди ключевых факторов — оптимальная наполняемость классов (15–20 человек против 30+ в государственных учреждениях), комплексный социальный пакет, система непрерывного профессионального развития (регулярные курсы повышения квалификации). Вместе с тем эксперт замечает, что зарплатные предложения частных школ зачастую сопоставимы с государственными.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минобре, в Краснодарском крае принят комплекс мер для решения проблемы дефицита педагогов. Среди них — развитие сети профильных психолого-педагогических классов, увеличение целевого набора на педагогические специальности в вузах и колледжах, а также социальная поддержка.

«С января 2025 года увеличена ежемесячная доплата учителям школ с 5 тыс. до 10 тыс. руб. Аналогичную сумму получают педагоги-психологи, преподаватели — организаторы основ безопасности и защиты Родины, социальные педагоги, учителя-дефектологи и логопеды. Впервые введена доплата 10 тыс. руб. педагогам дополнительного образования в школах и 5 тыс. руб.— воспитателям детских садов»,— ответили в пресс-службе ведомства.

Краевое министерство образования также отметило дополнительные меры поддержки: выплаты по 1 млн руб. на улучшение жилищных условий, премии по 350 тыс. и 500 тыс. руб. призерам и победителям всероссийских конкурсов профессионального мастерства, вознаграждения по 100 тыс. руб. педагогам, подготовившим стобалльников по результатам ЕГЭ.

На муниципальном уровне учителям предоставляют бесплатный проезд на городском транспорте и служебное жилье.

Нурий Бзасежев