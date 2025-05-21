«Модель моментально стала хитом и обрела множество поклонников»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, чем часы привлекли коллекционеров и ценителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sothebys.com Фото: sothebys.com

Сайт Sotheby’s выкатил лонгрид, и тут это, правда, длинная статья про Rolex Daytona Rainbow. История ее относительно короткая: появилась первая модель с сапфирами радужных оттенков по безелю только в 2012 году, но моментально стала хитом и обрела множество поклонников. Статью советую прочитать полностью: в ней и история, и знаковые модели, и кое-что о вторичном рынке. Ну а я вам расскажу ее развлекательную часть — про знаменитостей, которые выбрали именно эту просто кричащую «смотри, какой я нарядный» модель Rolex.

Не только легендарный музыкант, но и заядлый коллекционер часов Джон Мейер в том числе владеет некоторыми из самых редких и востребованных моделей Rolex. И Daytona Rainbow не прошла мимо его коллекционерского внимания. Голливудские актеры Кевин Харт и Марк Уолберг — большие любители и Rolex, и блестящих вещей, так что неудивительно, что оба решили приобрести Rainbow Daytona. Более того, у Уолберга их несколько. Ну и, конечно, не удержались от покупки больших блестящих часов знаменитые спортсмены. Звезду NBA Энтони Дэвиса и английского футболиста Гарри Кейна Sotheby’s приводит в пример, напоминая, что таких ценителей среди звезд спорта множество.

Анна Минакова