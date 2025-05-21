В Челнах во время тушения пожара на СНТ обнаружено тело погибшего
В Набережных Челнах во время тушения пожара в одноэтажном бревенчатом доме в СНТ «Юбилейный» спасатели обнаружили тело погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
В Челнах во время тушения пожара на СНТ обнаружено тело погибшего
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Прибывшие пожарные обнаружили тело человека в ходе тушения. Личность погибшего устанавливается.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил использования электрооборудования.