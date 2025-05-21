В Набережных Челнах во время тушения пожара в одноэтажном бревенчатом доме в СНТ «Юбилейный» спасатели обнаружили тело погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах во время тушения пожара на СНТ обнаружено тело погибшего

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Челнах во время тушения пожара на СНТ обнаружено тело погибшего

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Прибывшие пожарные обнаружили тело человека в ходе тушения. Личность погибшего устанавливается.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил использования электрооборудования.

Артём Дергунов