«Самая высокая цена была достигнута за картину Жан-Мишеля Баския»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какие суммы ушли работы в рамках аукциона Now.

Фото: Sotheby's

Продолжаем рассказ о «майской неделе» дома Sotheby’s. Самая высокая цена всех торгов месяца была достигнута во время аукциона Now — за картину «Без названия» Жан-Мишеля Баския 1981 года. Как описывают ее эксперты, «удар масляной кистью по бумаге». Работа хранилась в одной коллекции в течение 30 лет. Оцененная в $10 млн и обеспеченная гарантией, она ушла с молотка за $13,7 млн — более чем на 30% выше своей минимальной оценки, получив $16,4 млн с учетом сборов.

Несколько работ Роя Лихтенштейна также показали хорошие результаты. «Дерево бонсай» 1993 года более чем вдвое превысило свою низшую оценку, уйдя за $4,2 млн. Более ценные работы Эда Рушея и Герхарда Рихтера, казалось, стали точками стабилизации в этот аукционный вечер, хотя они и соответствовали ожиданиям. Текстовая работа первого 1989 года «That was then, This is now» ушла за $8 млн с учетом сборов, в то время как абстрактная картина Рихтера 1990 года достигла $6,9 млн после продолжительного раунда торгов. Работа Энди Уорхола «Цветы» 1964 года была продана за $4,1 млн, вдвое выше максимального эстимейта.

В современной части вечера новые художники представили более неоднозначную экспозицию. Фигуративная картина Даниэль Маккинни «Stand Still» взлетела до $220 тыс., что более чем в пять раз превышает ее оценочную стоимость. Аналогичным образом работа японского художника Ю Нисимуры «Across the place» недавно присоединившегося к галерее Дэвида Цвирнера, подскочила до цены в $320 тыс. Это значительно превышает предыдущий аукционный рекорд Нисимуры. Картина Фрэнка Стеллы «Adelante» из собрания Музея современного искусства Сан-Франциско ушла с молотка за $6,5 млн, далеко ниже минимальной оценки. 23 из 41 лота на торгах Now были с гарантиями, всего два лота остались непроданными.

По мнению экспертов, в эту ночь можно было отметить больше позитивных тенденций, чем негативных: общую глубину торгов как в зале, так и по телефону, и факт, что две трети зарегистрированных на торгах были американцами.

Дмитрий Буткевич