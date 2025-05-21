«От дореволюционных построек уцелело только здание заводоуправления»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как изменился облик и территория завода имени Лихачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АМО ЗИЛ Фото: АМО ЗИЛ

Ровно десять лет назад были снесены основные производственные корпуса завода имени Лихачева и началась масштабная застройка огромной территории некогда одного из главных автомобильных предприятий страны. Возможно, когда-нибудь гиды будут водить между жилыми домами, спорткомплексами и торговыми центрами любознательных москвичей и гостей столицы и рассказывать, что тут и где находилось.

Первым делом обязательно покажут фото, снятое в 1916 году с колокольни Симонова монастыря. На панораме изображена Тюфелева роща, где должно было начаться строительство автомобильной фабрики. Видна деревня Кожухово, оставшаяся в московской топонимике. Виден пруд, который фигурирует у Николая Карамзина в «Бедной Лизе». Пруд, кстати, потом засыпали. А колокольню, с которой сделан снимок, в 1930 году взорвали.

Вообще, от дореволюционных построек автопредприятия, возведенных здесь на деньги братьев Рябушинских, сегодня уцелело только здание заводоуправления, построенное по проекту архитектора Ивана Жолтовского — еще недавно в нем находился Музей хоккейной славы. На месте сборочного цеха сейчас «ЦСКА Арена». В советское время завод начал разрастаться в сторону Москвы-реки, и кое-какие заводские здания уцелели — это и так называемая новая проходная с бюстом Ивана Лихачева, и инструментальный цех, возведенный в 40-е — здание сохранилось и используется как торговый центр.

А обо всем остальном, вероятно, сможет рассказать только тот самый гид из будущего: что на месте Механосборочного цеха №1 сегодня площадь имени Валерия Харламова, на месте цеха питания, где была возможность за день накормить 20 тыс. человек, сейчас гостиница. А белые арки, нарисованные на фасаде бизнес-центра «Парк Легенд», — это напоминание о том, что когда-то здесь стояли цеха с арочными перекрытиями, в которых более ста лет назад выпускались первые советские грузовики.

Дмитрий Гронский