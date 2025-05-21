47% ижевчан выступили против идеи о допуске на госслужбу только отслуживших
47% ижевчан не поддерживают предложение допускать на государственную службу лишь тех мужчин, которые отслужили в армии, следует из опроса сервиса SuperJob. Они считают, что профессиональные качества кандидатов являются приоритетным фактором. Отмечается, что среди мужчин противников идеи больше, чем среди женщин.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В то же время 29% респондентов поддерживают эту инициативу, утверждая, что «откосивших от армии не нужно подпускать к госслужбе». Наиболее категоричны во мнении отслужившие ижевчане — 55% из них убеждены, что прием на госслужбу должен быть только после армии, в то время как среди неслуживших согласны с этим только 11%.
32% респондентов старше 45 лет одобряют инициативу, тогда как среди молодежи этот показатель составляет всего 23%. Также наблюдается зависимость между уровнем дохода и мнением по этому вопросу: 34% ижевчан с доходом выше 100 тыс. руб. поддерживают закон, тогда как среди тех, чей заработок менее 50 тыс. руб., лишь 25% согласны с этой позицией.