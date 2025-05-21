47% ижевчан выступили против идеи о допуске на госслужбу только отслуживших

47% ижевчан не поддерживают предложение допускать на государственную службу лишь тех мужчин, которые отслужили в армии, следует из опроса сервиса SuperJob. Они считают, что профессиональные качества кандидатов являются приоритетным фактором. Отмечается, что среди мужчин противников идеи больше, чем среди женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В то же время 29% респондентов поддерживают эту инициативу, утверждая, что «откосивших от армии не нужно подпускать к госслужбе». Наиболее категоричны во мнении отслужившие ижевчане — 55% из них убеждены, что прием на госслужбу должен быть только после армии, в то время как среди неслуживших согласны с этим только 11%.

32% респондентов старше 45 лет одобряют инициативу, тогда как среди молодежи этот показатель составляет всего 23%. Также наблюдается зависимость между уровнем дохода и мнением по этому вопросу: 34% ижевчан с доходом выше 100 тыс. руб. поддерживают закон, тогда как среди тех, чей заработок менее 50 тыс. руб., лишь 25% согласны с этой позицией.