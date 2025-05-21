Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Краснодарского краевого суда Чернову

В Краснодаре начато рассмотрение нового иска Генеральной прокуратуры к бывшему председателю краевого суда Александру Чернову. Надзорное ведомство вновь требует обращения в доход государства имущества, предположительно принадлежащего экс-судье, но оформленного на третьих лиц. Первомайский районный суд принял исковое заявление, поданное заместителем генпрокурора РФ по итогам контрольных мероприятий, проведенных в соответствии с законодательством о проверке соответствия расходов должностных лиц их доходам, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Генпрокуратура уже инициировала процесс в Красногорском суде Московской области, в котором добивается конфискации активов стоимостью 7 млрд руб., оформленных на родственников и близких бывшего судьи. В их числе — сельхозпредприятие «Дмитриевское» на 15 тыс. га в Кавказском районе, объекты жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Краснодаре, Сочи и Геленджике.

В новом иске ответчиками, помимо Александра Чернова, названы Владимир Крашевский, Игорь Кузин и Владислав Овчаренко. Последний арестован по обвинению в покушении на посредничество при передаче взятки в особо крупном размере. Фигуранты Крашевский и Кузин, по данным из ГАС «Правосудие», зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с управлением недвижимостью и юридическими услугами. Владислав Овчаренко также числился ИП в этой сфере, но прекратил деятельность в 2024 году. Известных бизнес-активов ни один из троих не имеет.

Нынешние собственники оспариваемого имущества — супруга господина Чернова Оксана Митина, ее родители, внучка экс-судьи Анастасия Рязанская, а также его бывшая гражданская жена Светлана Новикова и их сын Виталий Новиков. По версии прокуратуры, Александр Чернов являлся фактическим приобретателем активов, нарушая тем самым антикоррупционные ограничения. Весной этого года Адлерский суд Сочи уже удовлетворил иск прокуратуры к господину Чернову, взыскав 50 млн руб. компенсации за использование городской инфраструктуры при самовольном строительстве. В рамках процесса свидетель Новикова подтвердила, что ряд объектов недвижимости фактически принадлежали экс-председателю крайсуда.