Вице-спикер заксобрания потребовал уволить замгубернатора Свердловской области
Заместитель председателя заксобрания Свердловской области и руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Армен Карапетян призвал отправить в отставку заместителя губернатора Сергея Швиндта. Депутат озвучил предложение на заседании регионального парламента.
«В правительстве Свердловской области есть несколько кадров, которые при исполнении задач руководствуются либо личной неприязнью, либо личной финансовой выгодой»,— заявил Армен Карапетян. Вице-спикер напомнил, что Сергей Швиндт в правительстве региона курирует деятельность министерств строительства и развития инфраструктуры, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и ЖКХ и управления государственной охраны объектов культурного наследия. Он также напомнил, что экс-министр ЖКХ Николай Смирнов находится под следствием, а также есть уголовные дела и в отношение других высокопоставленных чиновников.
Господин Карапетян призвал правительство Свердловской области «освободиться» Сергея Швиндта от должности замгубернатора. Коллеги Армена Карапетяна в ходе заседания не стали высказываться о его выступлении.
Напомним, Сергей Швиндт приступил к работе в правительстве Свердловской области в 2009 году, в котором возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства. В 2011 году перешел в мэрию Екатеринбурга на пост первого вице-мэра. В 2016 году вновь вернулся на работу в правительство: занимал должность заместителя председателя правительства, затем — заместителя губернатора.