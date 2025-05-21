В Кургане сыну погибшего под поездом жителя выплатят 900 тыс. рублей компенсации

Курганский городской суд взыскал в пользу несовершеннолетнего сына местного жителя, погибшего под грузовым поездом, компенсацию морального вреда в размере 900 тыс. руб. и обязал ответчиков ежемесячно перечислять ему выплаты по потере кормильца, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что курганец погиб в марте 2023 года на станции Утяк. Транспортная прокуратура подала иск о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» и страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» компенсации морального вреда и выплат по потере кормильца. Требования удовлетворили. Исполнение решения суда контролирует надзорное ведомство.

Виталина Ярховска