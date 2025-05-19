С начала года на Кубани выдали 77 разрешений на строительство жилья

В январе—мае 2025 года в Краснодарском крае было выдано 77 разрешений на строительство многоквартирных домов с совокупной площадью 338,2 тыс. кв. м, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства региона. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года в крае зарегистрировано большее число разрешений — 92, однако предполагаемый объем ввода по ним был заметно ниже — 209,1 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам всего 2024 года на территории края муниципалитетами было выдано 304 разрешения на строительство жилья общей площадью 1,59 млн кв. м. Среди лидеров по количеству выданных документов оказался Темрюкский район — 25 разрешений, за ним следуют Калининский район (24), а также Краснодар и Анапа — по 22.

Специалисты отмечают, что наблюдаемый рост показателя площади при меньшем числе разрешений может указывать на укрупнение проектов и более активное использование механизмов комплексного освоения территорий.

Вячеслав Рыжков