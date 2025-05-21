Причиной распространения огня до детсада в «Южном городе» стало отсутствие минерализованных полос

По требованию прокуратуры Волжского района Самарской области администрация сельского поселения оборудовала минерализованные полосы, отсутствие которых в апреле этого года позволило пожару перейти с территории села Николаевка на земли поселка Лопатино. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пожар 16 апреля дошел до границ детского сада «Волжская жемчужина» микрорайона «Южный город». По данным областного ГУ МЧС, горел камыш. Спасатели эвакуировали из детского сада 306 человек. Огонь тушили 54 специалиста и 16 единиц техники. Никто не погиб и не пострадал.

Сабрина Самедова