Дело двоих ижевчан о фиктивных сделках с недвижимостью на 49 млн направили в суд

Двоих ижевчан обвиняют в хищении 49 млн руб. за счет фиктивных сделок с недвижимостью, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что один из обвиняемых под предлогом развития бизнеса брал у знакомых крупные займы, предлагая оформить сделки купли-продажи якобы принадлежащей ему недвижимости. Второй фигурант, работавший в госорганизации, оформлял фиктивные документы о переходе права собственности на эту недвижимость к потерпевшим.

С 2022 по 2023 годы злоумышленники обманули троих жителей Удмуртии. Когда потерпевшие попытались вступить в право собственности, выяснилось, что документы подделаны, а недвижимость никогда не принадлежала обвиняемому.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Ижевска. Обвиняемые находятся под домашним арестом.