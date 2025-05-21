Метеорологическое лето придет в Москву уже в пятницу
Наступление стабильной среднесуточной температуры, превышающей +15 градусов, ожидается в столице 23 мая. С этого дня в регионе установится метеорологическое лето, сообщили «РИА Новости» в метеобюро Москвы.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В выходные воздух прогреется до +26. В ночное время ожидается температура от +12 до +14. В воскресенье есть вероятность небольшого дождя во второй половине дня.
Синоптики обещают, что комфортная погода распространится и на начало следующей недели. Вероятные кратковременные дожди существенно температуру воздуха не понизят.