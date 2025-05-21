В Саратове школу укомплектуют спортивным инвентарем по требованию прокуратуры

В Саратове спортивную школу укомплектуют необходимым инвентарем благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки соблюдения законодательства об образовании прокуратура Заводского района Саратова выяснила, что в школе нет спортивного инвентаря в нужном объеме. Учреждение оказывает дополнительное образование по направлениям «теннис», «настольный теннис» и «бадминтон».

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать спортивную школу доукомплектовать учреждение мячами и теннисными струнами. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов