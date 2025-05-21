Глава Городца осудил водителей грузовиков, ездящих по мосту Нижегородской ГЭС

Глава Городецкого округа Александр Мудров рассказал в своем Telegram-канале о «справедливом возмущении», которое «охватывает» его и других жителей из-за беспрепятственного проезда грузовиков по ремонтируемому мосту Нижегородской гидроэлектростанции (ГЭС), хотя на время работ их движение по переправе запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мудров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Мудров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Система штрафов неэффективна, водители большегрузов «плевали на эти несущественные деньги», считает господин Мудров. Он рассказал об очередном перевозчике, который «решил схватить Бога за бороду и проскочить на своей телеге с большими колесами через ремонтируемую дамбу», но в итоге остался без резины на колесах.

В конце Александр Мудров обратился к водителям грузовиков: «Ребята, нельзя нарушать правила. Даже если вы считаете, что они не для вас. Городецкий округ и его жители издревле славились своим гостеприимством, поэтому не стоит плевать нам в сердце. Равно как мы с открытым сердцем встречаем гостей, также крепкой рукой мы выметаем из нашего дома тех, кто наносит вред жилищу. В данном случае это вы, уважаемые водители большегрузных машин».

Елена Ковалева