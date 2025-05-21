Астраханец получил 11 лет колонии за присягу запрещенной террорганизации

В Астрахани вступил в силу приговор суда по делу местного жителя Данияла Сарбалаева, обвиненного в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). ФСБ России выявила его противоправную деятельность в рамках борьбы с терроризмом, передает пресс-служба.

Следствие установило, что Сарбалаев, находясь в одной из арабских республик Ближнего Востока, присягнул на верность международной террористической организации, запрещенной в России. На основе оперативных данных УФСБ по Астраханской области было возбуждено уголовное дело.

Южный окружной военный суд признал Данияла Сарбалаева виновным. Он приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

Нина Шевченко