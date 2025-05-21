В Ростове устанавливают обстоятельства смерти 14-летнего подростка

В Ростове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 14-летнего подростка. Как сообщили в СУ СК по региону, следователями возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Известно, что 20 мая погибший не вернулся домой со школы. В результате розыска тело парня обнаружили в реке Темерник. Отмечается, что каких-либо признаков криминальной смерти эксперт не обнаружил.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в реке на территории Каменска-Шахтинского обнаружили тело подростка без следов криминальной смерти.

Константин Соловьев