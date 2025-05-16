В Каменске-Шахтинском установят обстоятельства гибели подростка

В Каменске-Шахтинском следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, сообщение об исчезновении 16-летнего подростка появилось 8 мая. Тело с признаками утопления обнаружили в реке Северский Донец, а на берегу – вещи погибшего.

«В ходе осмотра тела с участием эксперта каких-либо признаков криминальной смерти не обнаружено. Назначено производство медицинской судебной экспертизы», — отметили в Следкоме.

Как сообщил портал для поиска пропавших «Лиза Алерт», подростка разыскивали «тысячи людей», совместными усилиями поисковиков было расклеено около 10 тыс. ориентировок, а на место поиска выезжали сотни добровольцев.

Константин Соловьев