В Каменске-Шахтинском установят обстоятельства гибели подростка
В Каменске-Шахтинском следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, сообщение об исчезновении 16-летнего подростка появилось 8 мая. Тело с признаками утопления обнаружили в реке Северский Донец, а на берегу – вещи погибшего.
«В ходе осмотра тела с участием эксперта каких-либо признаков криминальной смерти не обнаружено. Назначено производство медицинской судебной экспертизы», — отметили в Следкоме.
Как сообщил портал для поиска пропавших «Лиза Алерт», подростка разыскивали «тысячи людей», совместными усилиями поисковиков было расклеено около 10 тыс. ориентировок, а на место поиска выезжали сотни добровольцев.