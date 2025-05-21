Эксперты назвали доступные жилые комплексы для покупки квартиры в мае

По данным ПЗСП, самыми доступными для покупки квартиры среди объектов застройщика стали жилые комплексы «Мастер квартал», «Патриот» и дом на Белозерской, 26.

До 30 июня пермяки могут купить квартиру по ипотечной ставке 3,8% на весь срок с ежемесячным платежом от 14 тыс. руб. в зависимости от выбранной площади жилья и дома. Выгода от покупки может составить до 2 млн руб. Цены на квартиры начинаются от 3,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В доме на Белозерской, 26 , будет 248 квартир разных планировок и площадей. Цены на однокомнатные квартиры начинаются от 3,6 млн руб., двухкомнатные квартиры – от 5,2 млн руб., трехкомнатные – от 7,2 млн руб. Квартиры сдаются с отделкой «под ключ».

Рядом с домом – большой, красивый сквер для прогулок с мини-стадионом, где можно заниматься спортом. Одновременно в шаговой доступности – все, что нужно для жизни: магазины, школа и детский сад, новая, современная поликлиника, остановки транспорта. В десяти минутах ходьбы – пляж, полностью оборудованный для летнего отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Важным преимуществом ЖК «Мастер квартал» на Автозаводской, 5, от ПЗСП станет его концепция «Город в городе», которая включает все необходимое для комфортной жизни, не выходя за территорию дома: собственный торговый центр, пункты выдачи, кафе, площадки для игр, отдыха и занятий спортом.

В «Мастер квартале» особое внимание уделено благоустройству территории, детским площадкам и зонам отдыха. Важным моментом в благоустройстве станет «двор без машин», а на парковке планируются машино-места, в том числе с зарядными станциями для электроавтомобилей. На территории также предусмотрено разнообразное озеленение: цветы, деревья и кустарники.

В доме запланировано семь очередей переменной этажности. В первой очереди будет 523 квартиры, от одной до трех комнат, площадью от 30 до 68 кв. м. Цены на однокомнатные квартиры начинаются от 3,5 млн руб., 2Е – от 4,3 млн руб., двухкомнатные – от 4,7 млн руб., 3Е – 6,3 млн руб. По вашему выбору к моменту заселения квартира будет готова в отделке «под ключ» или White Box.

Дом расположен рядом с автобусными остановками, с которых можно добраться до любой части города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ЖК «Патриот» отлично подойдет для семей с детьми: рядом есть множество мест для прогулок и отдыха, спортивные и детские площадки. Закрытый двор позволит детям гулять в безопасности. На территории будет доступно видеонаблюдение, а также система контроля доступа – вы сможете управлять домофоном и просматривать видео с камер с помощью смартфона.

Цены на студии начинаются от 3,2 млн руб., однокомнатные квартиры – от 3,9 млн руб., 2Е – от 4.6 млн руб., двухкомнатные – от 5,9 млн руб., 3Е – от 6,4 млн руб.

Получить подробную информацию и выбрать квартиру можно в отделе продаж ПЗСП и по тел.: +7 (342) 292-15-47.

Застройщики: ООО «Спецстрой ПЗСП – Белозерская», ООО «Спецстрой ПЗСП – Автозаводская, 5», ООО «Спецстрой ПЗСП – Вышка-2». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.

Изучайте все условия кредита (займа) на сайте https://pzsp.ru/aktsii/ipoteka-3-8-na-ves-srok-ot-sberbanka/, оценивайте свои финансовые возможности и риски. Полная стоимость кредита – от 6,299% до 23,008%. Ставка от 3,8% доступна по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» от ПАО Сбербанк на весь срок, при покупке строящегося жилья по ДДУ у партнера банка – ООО «Спецстрой ПЗСП – Белозерская», ООО «Спецстрой ПЗСП – Автозаводская, 5», ООО «Спецстрой ПЗСП – Вышка-2». Срок кредитования – от 12 до 360 месяцев, первоначальный взнос – от 20,1%. Сумма кредита – от 300 тыс. до 6 млн руб. Кредит предоставляется гражданам РФ с детьми до 7 лет, ребенком-инвалидом до 18 лет или двумя и более детьми до 18 лет. Дополнительные расходы включают страхование и оценку недвижимости, нотариальное заверение документов и направление на госрегистрацию ДДУ. Обеспечение по кредиту – залог недвижимости. Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Предложение действительно с 07.03.2025 по 30.06.2025 г. Количество квартир ограничено. Подробнее – на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

АО "ПЗСП"