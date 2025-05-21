В Самаре семейная пара предстанет перед судом за создание мефедроновой лаборатории

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары. Ранее не судимые мужчина и женщина обвиняются в производстве и покушении на сбыт мефедрона, а также в хранении метадона и прекурсоров, сообщили в облГлавке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2022 году 44-летний мужчина вместе с 36-летней супругой и малолетней дочерью переехал жить в Самару, где арендовал жилой дом с надворными постройками на улице 6-й Толевой.

Гаражный бокс глава семьи оборудовал под лабораторию для синтезирования наркотического средства. Другой гараж он арендовал на улице Промышленности, используя его как место для хранения прекурсоров и химикатов. Для близких и соседей он придумал легенду, что трудится в сфере дорожного строительства.

В ходе обысков в нежилых помещениях сотрудники полиции изъяли пластиковые, стеклянные и металлические тары с жидкостями и веществами внутри, противогазы, перчатки, вакуумные насосы и другие предметы, используемые для производства наркотического средства, а также готовый наркотик.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято более трех килограммов мефедрона, свыше 20 килограммов прекурсоров к нему, а также порядка пяти граммов метадона.

В настоящее время материалы уголовных дел направлены в Самарский областной суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под стражей.

Алексей Алексеев