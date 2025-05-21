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Коммерсантъ FM
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Politico: США отказались выступать против России на скорой встрече G7

США выступили против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов стран—участниц G7. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух официальных лиц, задействованных в переговорах.

Фото: Todd Korol / Reuters

Фото: Todd Korol / Reuters

Вашингтон также не желает характеризовать военные действия России против Украины как «незаконные», говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предложит министрам финансов из стран G7 снизить потолок цен на российскую нефть. Встреча состоится на этой неделе в Канаде.

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