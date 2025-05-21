Свердловскую область в майские праздники посетило около 110 тысяч туристов
За майские праздники Свердловскую область посетило около 110 тыс. туристов, сообщила на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова. По ее словам, регион по бронированию уступает только Москве и Татарстану.
Самой популярной локацией стал загородный клуб «Яблоневый сад» в Верхотурье
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Свердловскую область посетили туристы из соседних регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. На 15% в сравнении с прошлым годом увеличилось число иностранных туристов. Самыми распространенными средствами размещения туристов стали глэмпинг и кемпинг. Нагрузка на них была 100%.
Самой популярной локацией стал загородный клуб «Яблоневый сад» в Верхотурье. Многие туристы выбирали железнодорожный маршрут «Императорский тур».
В среднем гости приезжали на 3,5 суток, а бюджет на одного человека составил 21 тыс. руб.
Госпожа Туканова считает, что турпоток увеличился из-за широкого спектра предложений для любого вида отдыха: экстремального, культурно-познавательного, оздоровительного.
Цены в сфере туризма увеличились на 30%. Как пояснила директор центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик, это связано с повышением цен в сопряженных отраслях — подорожали номера в отелях, билеты на поезда и т.д.