Свердловскую область в майские праздники посетило около 110 тысяч туристов

За майские праздники Свердловскую область посетило около 110 тыс. туристов, сообщила на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова. По ее словам, регион по бронированию уступает только Москве и Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самой популярной локацией стал загородный клуб «Яблоневый сад» в Верхотурье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Самой популярной локацией стал загородный клуб «Яблоневый сад» в Верхотурье

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свердловскую область посетили туристы из соседних регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. На 15% в сравнении с прошлым годом увеличилось число иностранных туристов. Самыми распространенными средствами размещения туристов стали глэмпинг и кемпинг. Нагрузка на них была 100%.

Самой популярной локацией стал загородный клуб «Яблоневый сад» в Верхотурье. Многие туристы выбирали железнодорожный маршрут «Императорский тур».

В среднем гости приезжали на 3,5 суток, а бюджет на одного человека составил 21 тыс. руб.

Госпожа Туканова считает, что турпоток увеличился из-за широкого спектра предложений для любого вида отдыха: экстремального, культурно-познавательного, оздоровительного.

Цены в сфере туризма увеличились на 30%. Как пояснила директор центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик, это связано с повышением цен в сопряженных отраслях — подорожали номера в отелях, билеты на поезда и т.д.

Алена Голоднева