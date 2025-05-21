«Возможности спорта напрямую зависят от политической ситуации»

Международная федерация хоккея допускает возможность участия российской сборной на Олимпийских играх 2026 года. Как сообщил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, существует два расписания матчей игр в Италии. Одно — с командой России, другое — со сборной Франции. Какой вариант в итоге будет выбран? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Возможности российского спорта на международной арене сейчас напрямую зависят от политической ситуации. До глобальных позитивных прорывов пока далеко, но движение в нужную сторону все равно есть. Причем даже в тех видах, где все сложно. Например, чиновники от легкой атлетики решили, что иностранные спортсмены и арбитры теперь могут приезжать на соревнования в Россию. Фигуристов, конькобежцев и представителей шорт-трека уже допустили до олимпийского отбора. Да, не всех, и не так, как нам хотелось бы, но допустили. Так что к новости про два расписания вполне можно относиться со сдержанным оптимизмом.

Заявления Дональда Трампа после телефонного разговора с Владимиром Путиным дают четкий посыл — Россия будущий серьезный партнер США, а это значит, что в спорте все может измениться в любой момент. Хотя пока никаких комментариев по этому поводу официальные лица не дают. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк не раз говорил, что пока даже представители НХЛ держат паузу:

«Они пока очень скромны в своих высказываниях. По-моему, все ждут окончания СВО. Все дипломатично, но на тормозах. Все в ожидании».



Но такое острожное поведение международных чиновников оставляет российскому хоккею хоть и призрачный, но шанс все-таки выступить на ближайшей Олимпиаде. Конечно, сразу после информации про два расписания появились гневные комментарии из определенных стран. Например, представитель латвийского хоккея Артур Ирбе уже высказался, что Россию нельзя допускать до Олимпиады, но все понимают, что подобные заявления вряд ли будут учитывать при принятии решения.

Главное, чтобы в момент допуска российских хоккеистов наша федерация тоже была готова действовать быстро и четко, а то хоккейный аналитик Игорь Ларин считает, что возможны разные сценарии: «Если сборную допускают, начнется внутривидовая, в том числе и медийная война. И здесь будут очень жесткие события, придется заново эту пирамиду выстраивать, понимая, что национальный хоккей, хоккей сборной — это то украшение, и это та изюминка, и это тот фундамент, вокруг которого строился наш вид спорта».

Кроме того, российские руководители хоккея не раз говорили, что отсутствие серьезных международных матчей может стать серьезной проблемой для нашей команды. Возможно, это попытка подстелить соломку, но принимать всерьез этот аргумент по отношению к Олимпийским играм нельзя. Не стоит забывать, что в Милан и Кортина-д’Ампеццо приедут игроки НХЛ, а значит, в этот момент все сборные будут в равных условиях, уверен хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд: «Если речь идет об Олимпиаде, я вообще не думаю, что это как-то скажется. У кого преимущество из наших соперников, кто там играл из НХЛ, когда мы не играли?

Все в одинаковых условиях. У них точно такая же пауза, просто по другой причине они не играли».

Возможно, что участие игроков НХЛ станет одним из самых важных аргументов для допуска России на турнир. Ведь не пустить в Италию российских звезд во главе с Александром Овечкиным значит серьезно понизить уровень соревнований. Так что сомнения международной федерации и МОК понять можно.

И, скорее всего, они будут максимально тянуть время в надежде, что до «часа икс» Россия и Украина придут к какому-то мирному соглашению. Ведь в этом случае можно будет со спокойной душой принимать даже непопулярные для Европы решения, тем более на льду сборные России и Украины точно не пересекутся, а встречи с другими командами Старого Света лишь добавят Играм внимания.

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Владимир Осипов