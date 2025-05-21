Глава Удмуртии о гордуме Ижевска: идет очень серьезное обновление аппарата

Только 16 действующих депутатов гордумы Ижевска зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России» (праймериз ЕР), сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Идет очень серьезное обновление аппарата — и это запрос самих жителей»,— добавил он. Всего на участие в праймериз в столице Удмуртии зарегистрировать 163 кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«По всем городам у нас 624 кандидата: заводчане, учителя, врачи, участники и волонтеры СВО, активная молодежь. Это правильно — в гордумах должны быть представители разных отраслей»,— написал господин Бречалов в Telegram. Он добавил, что в этом году среди кандидатов высокая конкуренция — на одно место претендуют пять человек. Сам глава региона уже проголосовал.

Напомним, предварительное голосование ЕР проходит с 19 по 25 мая в электронном формате. На сайте праймериз зарегистрировались 70 тыс. избирателей. Сами выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут 14 сентября этого года. Вакантным является 135 мандатов, на столицу Удмуртии приходится 35. Кроме этого, выберут двух депутатов в Госсовет Удмуртии.

Половина действующих депутатов гордумы Ижевска решила не участвовать в праймериз ЕР, обязательных для выдвижения от партии на выборах в сентябре этого года. В списке не оказалось в том числе председателя гордумы седьмого созыва Фарита Губаева. При этом идти на выборы от партии власти пожелали двое представителей других фракций. Эксперты полагают, что некоторые действующие депутаты устали от политической деятельности, а кому-то рекомендовано не участвовать в праймериз, чтобы освободить места для новых перспективных парламентариев.

Подробнее об этом читайте в материале «Праймериз пройдут без председателя».