Свердловский Меткомбанк сократил прибыль в I квартале в 85 раз к прошлому году

Меткомбанк, зарегистрированный в Каменске-Уральском (Свердловская область) отчитался о прибыли по РСБУ в 14,9 млн руб. за I квартал 2025 года, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Это в 85,3 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года (1,272 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Чистый процентный доход банка за I квартал составил 1,37 млрд руб., что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года (1,33 млрд руб.). При этом чистый убыток от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости, в I квартале 2025 года составил 1,12 млрд руб., тогда как в I квартале прошлого года доход по этой статье равнялся 681 млрд руб.

Комиссионные доходы выросли на 12% к прошлому году, с 69,2 млн руб. до 77,4 млн руб. Общие активы банка выросли со 115 млрд руб. до 119 млрд руб.

Чистая прибыль Меткомбанка за 2024 год составила 2,3 млрд руб., показав рост на 30% к прошлому году (1,8 млрд руб.). По итогам 9 месяцев 2024 года банк выплатил дивиденды в размере 34,38 руб. на акцию.

Анна Капустина