Пособия для студенческих семей в Петербурге увеличили до 18 749 рублей

Петербургский парламент в среду, 21 мая, во втором и третьем, окончательном, чтениях принял законопроект о пособии для студенческих семей. Его увеличили до уровня детского прожиточного минимума — 18 749 рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

Под «студенческой» в данном законопроекте подразумевается полная или неполная семья, в которой оба родителя (находящиеся в браке) или один из них впервые получают среднее профессиональное образование или же высшее по программам бакалавриата или специалитета. Для обучающихся по программам магистратуры выплат не предусмотрено. При этом у такой семьи обязательно должен быть несовершеннолетний ребенок, либо же несколько детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный вдвое увеличил бюджет на подарочные наборы для новорожденных.

Дарья Астанина