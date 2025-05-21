На Ставрополье в 2025 году приватизировано 274 квартир для детей-сирот

С начала 2025 года в Ставропольском крае 274 квартиры перешли в собственность детей-сирот согласно договорам социального найма. Еще 78 распоряжений о передаче жилых помещений находятся на стадии оформления, сообщил министр имущественных отношений Ставропольского края Александр Мясоедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Новое законодательство позволяет оперативно решать вопросы улучшения жилищных условий, например, при рождении ребенка в семье»,— пояснил Александр Мясоедов.

В 2024 году в регионе было приватизировано 170 квартир для этой категории граждан. В текущем году планируется довести число переданных в собственность жилых помещений до более чем 500.

Николай Аксенов