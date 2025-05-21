Экс-главу самарского минтранса будут судить одновременно с бывшим начальником ГУ МЧС

Заседание по уголовному делу бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина перенесено на 27 мая. В этот же день состоится процесс по делу о взяточничестве в ГУ МЧС по Самарской области. Обвиняемыми по нему являются экс-руководитель регионального ГУ МЧС Олег Бойко, а также пять других бывших высокопоставленных чиновников и два предпринимателя. Об этом сообщается на сайте районных судов Самары.

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Заседание по делу Ивана Пивкина должно было пройти во вторник, 20 мая. Но слушания не состоялись, так как подсудимого не привезли. Это произошло из-за технической ошибки, пояснили в Октябрьском районном суде Самары.

Иван Пивкин обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его задержали в рабочем кабинете в июне 2024 года и арестовали.

Следствие считает, что в сентябре 2023 года экс-глава регионального минтранса незаконно добился признания победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», при этом тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. В итоге победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб

Георгий Портнов