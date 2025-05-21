Экс-главу самарского минтранса будут судить одновременно с бывшим начальником ГУ МЧС
Заседание по уголовному делу бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина перенесено на 27 мая. В этот же день состоится процесс по делу о взяточничестве в ГУ МЧС по Самарской области. Обвиняемыми по нему являются экс-руководитель регионального ГУ МЧС Олег Бойко, а также пять других бывших высокопоставленных чиновников и два предпринимателя. Об этом сообщается на сайте районных судов Самары.
Заседание по делу Ивана Пивкина должно было пройти во вторник, 20 мая. Но слушания не состоялись, так как подсудимого не привезли. Это произошло из-за технической ошибки, пояснили в Октябрьском районном суде Самары.
Иван Пивкин обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его задержали в рабочем кабинете в июне 2024 года и арестовали.
Следствие считает, что в сентябре 2023 года экс-глава регионального минтранса незаконно добился признания победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», при этом тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. В итоге победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб