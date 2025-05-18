В Самаре экс-руководителя ГУ МЧС будут судить в конце мая

Разбирательство по уголовному делу о коррупции в ГУ МЧС по Самарской области стартует 27 мая. Первое заседание пройдет в Ленинском районном суде Самары в 16:00 (MSK+1). Информация размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В получении многомиллионных взяток обвиняются шесть бывших высокопоставленных чиновников. На скамье подсудимых находятся бывший руководитель регионального ГУ МЧС Олег Бойко, экс-глава УФМС по Самарской области Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений по области Евгений Луговой.

Кроме того, в даче взятки обвиняются коммерсанты Елена Тютюнник и Наталья Фроловская (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Их сообщник, глава группы компаний «Витязь» Ян Гущин, уже осужден и получил шесть лет колонии строгого режима со штрафом на сумму 170 млн руб. Кроме того, пять лет он не сможет заниматься работой в сфере обеспечения пожарной безопасности.

По версии следствия, бизнесмены платили бывшим высокопоставленным чиновникам за покровительство. Сумма взяток превысила 100 млн руб.

Георгий Портнов