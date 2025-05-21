Рентабельность аграриев в Ростовской области сократилась в 2024 году до 8%

По итогам 2024 года в Ростовской области рентабельность сельскохозяйственного производства (без учета господдержки) сократилась до 8%. В 2023 году этот показатель составлял 16%. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на минсельхозпрод региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

С учетом выделенных субсидий рентабельность составила 9,8% в 2024 году против 18% в 2023 году. Из сообщения следует, что предприятия в прошлом году работали в условиях, когда производственные расходы росли быстрее цен реализации. Так, затраты в растениеводстве увеличились на 53% по подсолнечнику и на 35% по зерновым культурам, в то время как цены на них поднялись на 28,5% и на 13%. Расходы в животноводстве колебались от 1% в мясном скотоводстве до 25% в птицеводстве.

Неблагоприятные погодные условия привели к снижению уровня производства на 17%. Сельхозпредприятия области вышли на прибыль в 17 млрд руб., однако это на 1,7 раза ниже показателей 2023 года.

Мария Хоперская