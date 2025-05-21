Волгоградец пойдет под суд за дачу взятки в 100 тыс. сотруднику правопорядка

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении местного жителя уголовное дело о даче взятки сотруднику правопорядка (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурант решил дать взятку стражу порядка, как только узнал о нахождении в производстве правоохранительных органов материала проверки по факту приобретения, хранения и сбыта им немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Когда он сидел в машине должностного лица, положил в ее бардачок свыше 100 тыс. руб., чтобы в отношении него прекратили оперативные мероприятия.

Офицер сообщил о случившемся своему руководству. Следствие уже завершило расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов