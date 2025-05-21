Совфед одобрил закон о государственном распределении платных мест в вузах

Совет федерации одобрил закон, согласно которому правительство может контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в высшие учебные заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документ предполагает, что правительство перед каждым учебным годом будет устанавливать максимальное количество платных мест для всей страны. Затем Минобрнауки распределит их между вузами на основе выработанных министерством же критериев. Взять льготный образовательный кредит теперь можно будет только для обучения по специальностям, «соответствующим задачам технологического лидерства России», сообщал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Их список также утвердит правительство.

Сейчас вузы самостоятельно решают, сколько студентов они будут учить за деньги и по каким специальностям. Предполагается, что ректоры учитывают при этом количество преподавателей, инфраструктуру вуза и популярность конкретных профессий у абитуриентов.

Проект поправок к закону «Об образовании» был внесен на рассмотрение в Госдуму 4 апреля группой из 346 депутатов и 5 сенаторов во главе со спикерами обеих палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В первом чтении его приняли 6 мая, во втором и третьем — 20 мая.

2 апреля президент Владимир Путин поручил наделить Минобрнауки правом определять предельное количество платных мест в вузах, «предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство». В феврале президент отмечал необходимость «исключения чрезмерного платного набора по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

Подробнее — в материале «Ъ» «Вузам исчерпали кредит».

Полина Мотызлевская