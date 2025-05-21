В Миллерово обезвредили немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны
В Миллерово сотрудники донского пиротехнического центра обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Немецкую авиабомбу SD-5O вывезли на полигон и обезвредили с соблюдением всех мер безопасности. Раннее «Ъ-Ростов» писал, что вблизи станицы Обливской обнаружили снаряд, весом в 100 кг. Снаряд ликвидировали пиротехники.