В Миллерово обезвредили немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны

В Миллерово сотрудники донского пиротехнического центра обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Немецкую авиабомбу SD-5O вывезли на полигон и обезвредили с соблюдением всех мер безопасности. Раннее «Ъ-Ростов» писал, что вблизи станицы Обливской обнаружили снаряд, весом в 100 кг. Снаряд ликвидировали пиротехники.

Константин Соловьев