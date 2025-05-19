На Дону пиротехники МЧС уничтожили фугасную авиабомбу весом 100 кг

В Ростовской области обезврежена фугасная авиабомба. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны весом 100 кг обнаружили при ведении земляных работ вблизи ст. Обливской, передает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России извлек боеприпас, вывез в безопасное место и уничтожил с помощью накладного наружного заряда.

Напомним, с начала 2025 года донские специалисты обезвредили уже 18 авиабомб и 51 иной боеприпас.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал о том, что пожарные потушили 9 техногенных возгораний за день.

Валентина Любашенко