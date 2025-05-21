Два работника АО «ГосНИИмаш» госпитализированы с ожогами

Госинспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства возможного группового несчастного случая на производстве в АО «ГосНИИмаш» (г. Дзержинск, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Об этом сообщили в инспекции 21 мая.

Уточняется, что два работника предприятия получили ожоги. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Трудовая инспекция выясняет причины произошедшего, ожидается извещение от работодателя и медицинские заключения.

Галина Шамберина